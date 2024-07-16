Polisin üzerine sürdü! Patlak lastikle ters yönde 8 kilometre kaçtı

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Bursa'da 'dur' ihtarına uymayıp, otomobilini polislerin üzerine süren, aracının lastiği uyarı ateşi ile patlatılmasına rağmen 8 kilometre kaçan Ali O. (35), sıkı takip sonrası teslim oldu. Ters yöne kaçış, kameraya yansıdı.

DHA'nın haberine göre denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobiliyle seyir halinde olan Ali O.'ya 'dur' ihtarında bulundu.

GERİ MANEVRA İLE POLİSLERİN ÜZERİNE SÜRDÜ Sürücü, ihtara uymayıp, geri manevra ile otomobilini polislerin üzerine sürerek kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis, havaya uyarı ateşi açtı. Ali O. kaçmaya devam edince, otomobilin lastiğine ateş edildi. Sürücü, patlak lastiğe rağmen ters yönde kaçmaya devam etti, o anlar saniye saniye kameraya yansıdı. REKLAM

Bölgeye takviye isteyen ekipler, sürücünün peşine düştü. Ulubatlı Hasan Bulvarı'ndan İzmir yönüne doğru kaçışını sürdüren sürücü, izini kaybettirmek için Stadyum Caddesi'ne girdi. 8 KM'LİK TAKİP 8 kilometrelik takibin ardından, otomobili bırakarak yaya olarak kaçan Ali O., bir süre sonra polis ekiplerinin yanına gelerek teslim oldu.

Gözaltına alınan sürücüye 'Trafiği tehlikeye atmak', 'Drift', 'Ters yöne girmek' ve 'Dur ikazına uymamak'tan 100 bin TL'lik cezai işlem uygulanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.