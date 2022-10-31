Polisi şoke etti! Derin dondurucudan firari çıktı!

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'hırsızlık', trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından hakkında kesinleşmiş 3 yıl hapis ve 3 bin 750 TL para cezası bulunan D.U. (31) isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA'da yer alan habere göre bu kapsamda hükümlünün Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde saklandığı belirlendi.

D.U., adresine düzenlenen operasyonda derin dondurucunun içinde saklanırken yakalandı. Polis derin dondurucuda yakaladığı kadına, "Başka girecek yer bulamadın mı? Derin dondurucu buz gibi çalışıyor. İnsan derin dondurucu içine girer mi?" dedi.