Önce yanlış park! Sonra hakaret!

DHA

Bursa'da, dün merkez Nilüfer ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü´ne ait Odunluk Otoparkı´nda insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Polis ekibi, hatalı park nedeniyle 16 JOT 04 plakalı otomobili çekiciyle otoparka götürdü. Kimliği bilinmeyen ancak öğretmen olduğu iddia edilen araç sahibi kadın, otomobilini park ettiği yerde bulamayınca 155´i aradı.

OTOMOBİLİ OTOPARKA ÇEKİLDİ

DHA'da yer alan habere göre kadın, aracının `hatalı park´ nedeniyle otoparka çekildiğini öğrendi. Emniyet otoparkına giden kadın, burada polislerle tartıştı.

HAKARET EDİP KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polislere hareket eden, cezayı ödemeden otomobiliyle otoparktan kaçmak isteyen kadına, polis ekipleri engel oldu.

O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, polis ekipleri, kadından şikayetçi oldu.