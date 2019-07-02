Olay anı kamerada...

Olay, Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi’nde 24 Haziran günü meydana geldi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Libya uyruklu Sadek M.S.E. (24) bankadan para çektikten sonra markete gitti. Market çıkışında Sadek M.S.E.'nin yanına yaklaşan ve kendilerini polis olarak tanıtan iki kişi mağdurun cebindeki 600 dolar ve 2 bin lirayı gasp etti. Olay sırasında markette bulunan ve gözcülük yapan bir kişi de onlara yardım etti. Şüphelilerden ikisi arabayla, diğer şüpheli ise ticari taksiyle olay yerinden kaçtı.

OLAY KAMERADA

Olayın ardından Gasp Büro Amirliği harekete geçti. Olay bölgesinde güvenlik kamera kayıtları incelendi. Şüphelilerin olay anı ve sonra kaçış görüntüleri bulundu. Görüntülerde, markete giren mağdur şüphelilerden biri tarafından takip ediliyor. Market dışına çıkan mağdur, 2 şüphelinin saldırısına uğruyor. O sırada market içinde bulunan 3'üncü kişi dışarıya koşarak arkadaşlarına yardımcı oluyor. Olay sonrası 2 şüpheli arabayla diğer şüpheli ise ticari taksiye binerek olay yerinden kaçıyor. Bir süre sonra arabayla kaçan 2 şüpheli, ticari taksiyle kaçan şüpheli ile buluştuğu anlar görülüyor. Buluşma sırasında arabayla kaçan şüphelilerden biri, ticari taksi şoförüne para ödediği tespit ediliyor.

ARKADAŞLARI PARASIZ OLUNCA

Yapılan çalışmada şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Hadımköy’de düzenlenen operasyonla 3 şüpheli yakalandı. Yapılan araştırmada, olay sonrası ticari taksiyle kaçan şüphelinin parası olmayınca, çağırdığı arkadaşlarına ticari taksi parasını ödettiği ortaya çıktı,

ADLİYEYE GÖNDERİLDİLER

Şüpheliler Fehmi G. (27),Ahmet G.(28) ile Sedat A.(23) sorgulanmak üzere Gayrettepe'de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Şüphelilerden Fehmi G.'nin daha önceden 14 kez, Ahmet G.'nin 5 kez, Sedat A.'nın ise 7 kez hırsızlık, uyuşturucu bulundurmak, gasp gibi suçlardan polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Poliste yapılan sorgularında suçlamalarını kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.