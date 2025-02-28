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        Haberler Gündem Güncel Polis memurunun kahreden ölümü! | Son dakika haberleri

        Polis memurunun kahreden ölümü!

        İstanbul Büyükçekmece'de kahreden bir olay yaşandı. D-100 kara yolunda meydana gelen olayda motosikletle kaza yapan polis memuru Hüseyin Caymaz hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 28.02.2025 - 11:33
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        Polis memurunun kahreden ölümü!
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        Büyükçekmece'de kullandığı motosikletle kaza yapan polis memuru hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre D-100 kara yolu Edirne istikameti S rampası mevkisinde kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ekipler, kaza yapan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün, Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis memuru Hüseyin Caymaz olduğu tespit edildi.

        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Caymaz'ın cenazesi Mimarsinan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Fotoğraf: DHA

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