Polis memuru kaza kurbanı
Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan 1 polis memuru yaşamını yitirdi, biri polis 2 kişi yaralandı.
Kırıkkale'de S.Ö. (27) idaresindeki otomobil, merkeze bağlı Hacılar beldesinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta bulunan sürücü ile Kırıkkale Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memurları H.C.U. (27) ve Muhammed Şirin Yazıcı (30) yaralandı.
30 YAŞINDAKİ POLİS KURTARILAMADI
Kırıkkale'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Yazıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.