Polis maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak memur zammı ile yeni polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?
Enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte polis maaşı merak konusu oldu. 6 aylık enflasyon verisinden çıkan farkla meslek meslek zamlı memur maaşı tablosu son şeklini aldı. Asgari ücret zammı dolaylı olarak memur maaşlarını da etkiliyor. Peki polis maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak memur zammı ile yeni polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek? İşte zamlı polis maaşı
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Ocak 2025 polis maaşı belli oldu. Polis maaşları, kademe ve dereceye göre değişiklik gösteriyor. Başkomiser, komiser ve polis memurlarının maaşlarında oranlar değişiyor. Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zamlar da belirlenmiş oldu. Peki Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2025 en düşük ve en yüksek zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı
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POLİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2025 OCAK?
Başkomiser maaşı 3/1 2024 TEMMUZ- ARALIK: 57,784
OCAK-HAZİRAN 2025: 64.481
Polis memuru maaşı- 8/1 2024 TEMMUZ- ARALIK: 52.816
OCAK- HAZİRAN 2025: 58.938
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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı memur maaşları Ocak ayın 15'inde ilk zamlı maaş hesaplara yatırılacak. Bunun akabinde Ocak ayına ait kalan 15 günlük maaş farkı ise Şubat ayına doğru milyonlarca memurun hesabına yatırılması bekleniyor.
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