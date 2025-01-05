Polis maaşı ne kadar oldu? 2025 Ocak memur zammı ile yeni polis maaşları ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman ödenecek?

Ocak 2025 polis maaşı belli oldu. Polis maaşları, kademe ve dereceye göre değişiklik gösteriyor. Başkomiser, komiser ve polis memurlarının maaşlarında oranlar değişiyor. Aralık ayı enflasyonunun TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte memur ve memur emeklilerine ocakta yapılacak zamlar da belirlenmiş oldu. Peki Polis maaşı ne kadar oldu? Ocak 2025 en düşük ve en yüksek zamlı polis maaşı ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı