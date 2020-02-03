03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Polis maaşları ne kadar 2020 sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 2020 yılında memur maaş zammı ve zamma etki edecek enflasyon farkı ile emniyet personellerinin de maaşlarına yapılan zamlar da ortaya çıktı. İşte, polis maaşları
POLİS MAAŞI NE KADAR 2020
8/1 derecesinde mesleğe yeni başlamış polis memuru Ocak 2020 itibariyle 5 bin 950 TL civarında maaş alacak.
6/3 derecesinde 5 yıl deneyimli polis aylığı 2020 'un ilk 6 ayında 6 bin 200 TL civarında ödenecek.
4/2 derecesinde 10 yıl deneyimli emniyet personeli aylığı 6 bin 350 TL seviyesinde olacak.
2/1 derecesinde 15 yıl deneyimli personelin maaşı 2020 6 bin 500 TL civarındadır.
1/3 derecesinde 20 yıl deneyimli polis aylığı 2020 6 bin 600 TL seviyesindedir.
1/4 derecesinde 25 yıl deneyimli polis maaşı 2020 6 bin 700 TL seviyesindedir.
Yeni başlayan polis maaşı 4 bin 900 TL seviyesine yükselmiştir. Ek ödemeler, tazminatlar, aile çocuk yardımları ve görev yeri ile birime göre oluşan farklılıklarla bu maaşlar 5 bin 900 TL seviyesine kadar yükselmektedir.
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