Temmuz zammıyla yeni polis maaşları belli oluyor! 2024 Temmuz en düşük polis maaşı ne kadar olacak?
Polis maaşları, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkına göre zamlanıyor. Memur maaşlarına yapılan zam doğrultusunda artış gösterecek polis maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Polis maaş zammındaki son gelişmeleri haberimizde derledik. İşte, "2024 Temmuz'da en düşük polis maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına dair detaylar...
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TÜİK tarafından, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Böylece milyonlarca memurun beklediği 6 aylık enflasyon farkı ve dolayısıyla Temmuz memur zammı da netleşmiş olacak. Bu kapsamda, polis maaşları da merak ediliyor. Peki, 2024 Temmuz polis maaşları ne kadar olacak, en düşük polis maaşı kaç TL oldu? İşte, polis maaş zammına dair detaylar...
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2024 TEMMUZ POLİS MAAŞI NE KADAR OLACAK?
6 aylık enflasyon farkı açıklandıktan sonra memur zammı ve dolayısıyla polis maaşları da belirlenecek.
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EN DÜŞÜK POLİS MAAŞI NE KADAR OLDU?
Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra en düşük polis maaşı belli olacak.
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