Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

Polis bile şaşırdı! 1 piton ve 2 zehirli yılan | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

İstanbul Sarıyer'de, Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak’ta uygulamaya başladı.

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ARAÇTAN YILANLAR ÇIKTI DHA'daki habere göre o sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü.

1'İ PİTON, 2'Sİ MISIR YILANI ÇIKTI REKLAM Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı olarak bilinen (corn snake) olduğu tespit edildi.

YILANLARA EL KONULDU Polis tarafından el konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

60 BİN TL PARA CEZASI VERİLDİ Gözaltına alınan Canberk Ö. (26) hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti' suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira da idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.