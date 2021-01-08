Polis Akademisi filminin oyuncularından Marion Ramsey, 73 yaşında hayata veda etti. Polis Akademisi serisinde, akademi öğrencisi Laverne Hooks karakterini canlandıran aktris, dün Los Angeles'taki evinde yaşamını yitrdi. Oyuncunun ölüm haberini menajerlik şirketi duyurdu. Ramsey’in son günlerde hasta olduğu belirtilirken, ölüm nedeni açıklanmadı.

Aktris, Polis Akademisi serisinin altı filminde tiz sesli Officer Laverne Hooks karakteriyle hafızalara kazındı.

1947 yılında Philadelphia'da doğan Ramsey, oyunculuk kariyerine Broadway'de başladı.

1978 yılında Broadway’de caz piyanisti Eubie Blake’i anlatan Eubie! adlı yapımda rol alan Ramsey, Recipe for Disaster ve Return to Babylon filmleri ile Lavalantula ve 2 Lava 2 Lantula gibi TV yapımlarında rol aldı.

Marion Ramsey oyunculuk kariyeri dışında şarkıcı ve söz yazarı olarak müzik çalışmaları da yaparak, "Supernatural Thing", "This Time I'll Be Sweeter" ve "Satan's Daughter" gibi parçalara imza atmıştır.