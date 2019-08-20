Polis Akademisi Başkanlığı ilk derece amirlik sınav sonuçlarını açıkladı. Adaylar sınav sonuçlarına pa.edu.tr üzerinden ulaşabiliyor. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde:

"16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Emniyet Mensubu adaylar arasından PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır.

Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılmış olup, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca % 30 oranında yedek aday belirlenmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar 20 Ağustos 2019 Salı gününden başlayarak 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü en geç saat:18.30’a kadar EBYS aracılığıyla veya bizzat gelerek geçici kayıt ön başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesine yapacaklardır. (Yurtdışında görevli personel başvurusunu 0312 462 85 33 nolu faks numarasına gönderebilecektir.)

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edeceklerdir."

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