Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu uyuşturucu kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte videoda yer alan kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

VİDEODA YER ALAN KİŞİLERE GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

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İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

26.02.2025 tarihinde X (Twitter) sosyal medya programından https://x.com/msngr3425/status/1894828261223670087?s=46&t=f9rTjfn5To2aI7zTGJ0kQQ uzantısıyla paylaşım yapılan bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Video detaylı bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan isimli şahıslar olduğu ayrıca bahse konu videoyu çeken şahsın Dilan Polat isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup şahıslar hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacı ile gözaltı talimatı verilmiştir .