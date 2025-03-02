Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı - Son Dakika Haberi

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Polat ailesi hakkında uyuşturucudan gözaltı kararı

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan uyuşturucu kullanılan bir ortama ait görüntülerin ardından Polat ailesi hakkında gözaltı kararı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 00:05 Güncelleme: 02.03.2025 - 00:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Polatlara uyuşturucudan gözaltı kararı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu uyuşturucu kullanıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat ile birlikte videoda yer alan kişiler hakkında gözaltı kararı verildi.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Şubat tarihinde sosyal medyada Dilan Polat'ın çektiği bir video hakkında yapılan ihbarlar sonucu "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

        VİDEODA YER ALAN KİŞİLERE GÖZALTI KARARI

        Soruşturma kapsamında videoda yer alan kişilerin Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan olduğu belirlenirken, şüpheliler hakkında gözaltı talimatı verildiği öğrenildi.

        REKLAM

        İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili olarak yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

        26.02.2025 tarihinde X (Twitter) sosyal medya programından https://x.com/msngr3425/status/1894828261223670087?s=46&t=f9rTjfn5To2aI7zTGJ0kQQ uzantısıyla paylaşım yapılan bahse konu video içeriği ve yapılan benzer ihbarlar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca videoda yer alan şahıslara ilişkin TCK 191 kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır. Video detaylı bir şekilde incelendiğinde şahısların Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan isimli şahıslar olduğu ayrıca bahse konu videoyu çeken şahsın Dilan Polat isimli şahıs olduğu tespit edilmiş olup şahıslar hakkında Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçlarından gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi amacı ile gözaltı talimatı verilmiştir .

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Polat ailesi uyuşturucu
        #haberler
        #Polatlar uyuşturucu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Bahçeli'den terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal'a gözaltı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Almanya: Acımasızlık dönemi başladı
        Kara Kartal 6. viteste!
        Kara Kartal 6. viteste!
        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
        Macron: Yüz milyarlarca euro destek açıklanabilir
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Burada iftar yapanlar ücret ödemiyor
        Horoz keserken canından oldu
        Horoz keserken canından oldu
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Solskjaer 10 yıl sonra ilki başardı!
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Starmer-Zelenskiy görüşmesi
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        Marmaris'te 3 yıl sonra doğa canlandı
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        İnanç Kıraç için vasi raporu
        Futbol kuralları değişiyor!
        Futbol kuralları değişiyor!
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        Bakan Fidan Londra'ya gidiyor
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        "Dünyanın En İyi Turizm Köyü"nde yıkım kararı
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Karı koca son kez sahur yaptı! Yürekleri yaktı!
        Dur durak bilmiyor
        Dur durak bilmiyor
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Terör örgütü PKK: Çağrıyı kabul ediyoruz
        Düelloya tutuştular
        Düelloya tutuştular
        Habertürk Anasayfa