"BU KADAR İNSANIN BURAYA GELMESİ ÇOK DEĞERLİ"



Fotoğraflarının yer aldığı doğum günü pastasını sanatçı dostlarıyla birlikte kesen Yağcı, "Öncelikle hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Böyle geceler gerçekten çok zor oluyor. Bu kadar insanın bir araya gelmesi çok değerli. Ne zaman sizleri arasam her zaman yanımdasınız, benimlesiniz. Bundan sonraki senelerde de inşallah hep birlikte oluruz" ifadelerini kullandı.