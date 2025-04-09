Polat çiftinde uyuşturucu çıkmadı

"Uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp ifadelerinin ardından serbest bırakılan Dilan Polat ve Engin Polat’ın Adli Tıp Kurumu tarafından alınan kan örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat paylaştığı bir video ile gündem olmuştu. Video nedeniyle yapılan ihbarlar sonrası görüntülerde yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma sonrası 4 isim gece saatlerinde gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki verdiği ifadeler sonrası serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheliler Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurumu’na giderek kan ve saç örneği vererek uyuşturucu testi yapılmasını istemişti. Yapılan testin sonucu ise bugün çıktı. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda Dilan Polat ve Engin Polat’ın vücudunda herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanılmadı.