Adından da anlaşılacağı gibi yumuşak ve tadı leziz bir poğaça tarifi vereceğim sizlere. Çay ikramı yanında çeşit olarak, bu tarifi denemenizi çok isterim.

Pofuduk poğaça malzemeler:

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ılık süt

2 yumurta akı

1 paket yaş maya

2 tatlı kaşığı toz şeker

5-6 bardak un

İçine, isterseniz peynir

Pofuduk poğaça yapılışı:

Daha önceden ılıttığımız sütü yoğurma kabına alıyoruz. Ardından yaş mayayı ekleyip, sütün içinde katıyoruz.

Bu karışımın içine yumurtanın akını, şeker ve tuzu da ilave edip elimizle karıştırıyoruz. Unu azar azar ilave ederek yoğuruyoruz.

Hamurumuz yumuşak ve ele yapışmayan bir hamur olması gerekiyor.

Daha sonra yoğurma kabının ağzını kapatıp oda ısısında mayalanmaya bırakıyoruz.

Hamurumuz 2 katı kadar kabardığı zaman, mayalanmış demektir.

Mayalanmış olan hamurdan arzu ettiğimiz ebatta parçalar koparıp şekil veriyoruz.

Yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklarla diziyoruz.

Bu şekilde tepsinin ağzını kapatarak1 saat kadar bekletirsek poğaçaların hamuru daha da şişer ve yumuşak olur.

Son işlem olarak da hamurlarımızın üzerine dikkatlice yumurta sarısını sürdükten sonra, 200 derecede ısıtılmış fırında 15 -20 dakika kızarana kadar pişiriyoruz.

Afiyet olsun...