2019 PMYO sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet sayfasında sonuçların açıklandığını duyurdu. Adaylar sınav sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek.

PMYO SINAV SONUÇLARI 2019

2019 PMYO sınav sonuçları için aşağıda bulunan bağlantıya tıklayarak ulaşabileceksiniz.

PMYO SINAV SONUÇLARI



PMYO YEDEK SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Polis Akademisi'nden yapılan açıklamaya göre; Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.