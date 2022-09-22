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PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakat sonuçları için gözler EGM'ye çevrildi! 2022 PMYO mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

PMYO mülakat sonuçları, sözlü ve fiziki parkur sınavlarına katılan binlerce polis adayı tarafından yakından takip ediliyor. 25 Temmuz günü başlayan 2500 polis alımı ön başvuruları 5 Ağustos'ta sona erdi. Ön başvurularını tamamlayan adayların PMYO mülakatları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. İşte, 2022 EGM PA PMYO mülakat sonuçlarına dair detaylar...

22.09.2022 - 10:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • PMYO mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Polis Meslek Yüksekokulları 2500 polis adayı alımı başvuruları, 25 Temmuz ile 5 Ağustos tarihleri arasında alındı. PMYO mülakatları ise ön başvuruların ardından Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Sözlü ve fiziki sınavlara katılım sağlayan polis adayların gözü "2022 PMYO mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte, EGM PA ile 2022 PMYO mülakat sonuçları hakkında merak edilenler...

  • PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak olan PMYO mülakat sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı.

    Geçtiğimiz yıl kasım ayının ilk haftasında açıklanan PMYO mülakat sonuçlarının bu yıl da kasım ayı civarında açıklanması bekleniyor.

  • PMYO DEĞERLENDİRMELERİ NASIL YAPILIYOR?

    Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

    Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.

  • Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

    Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT’den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

  • PMYO MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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