Polislik taban puanları, polislik eğitimi almak isteyen adayların gündeminde. Üniversite sınavı TYT puanının da etkili olduğu polislik başvuruları için adaylar detayları araştırıyor. Adaylar soruyor; PMYO başvuru şartları neler? İşte polislik taban puanları TYT 2021...

PMYO TABAN PUANLARI 2021

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, bu yıla mahsus olmak üzere YKS'de baraj 10 puan düştü. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170'e çekildi.

PMYO polis alımı: Polislik taban puanları 2020 ne kadar ve PMYO başvuruları ne zaman?

YKS Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) 150 puan alan ve barajı geçen öğrenciler, Polis Meslek Yüksek Okulu tercihlerini yapabilecek. 2020 PMYO taban puanı henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz beş yılın puanları şöyle:

2016: 270

2017: 260

2018: 260

2019: 250

PMYO BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2021 yılına ilişkin PMYO polis alımı ilanının YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yayımlanması bekleniyor. YKS tercihleri bu sene 5-13 Ağustos arasında yapılacak.