Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'nin dün başlayan tahttaki 70. yılını kutlama törenleri sırasında kendisini rahatsız hissettiği açıklandı. Kraliçesi 2. Elizabeth bu nedenle bugün St Paul's Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılamayacak.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'nin dün başlayan tahttaki 70. yılını kutlama törenleri sırasında kendisini rahatsız hissettiği açıklandı. Kraliçesi 2. Elizabeth bu nedenle bugün St Paul's Katedrali'ndeki Şükran Günü ayinine katılamayacak.
Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, kararın, 96 yaşındaki Kraliçe'nin ayine katılmak için gideceği yol ve yapması gerekenler göz önüne alındıktan sonra "çok üzülerek" alındığı kaydedildi.
Şubat ayında koronavirüse yakalanan Kraliçe son aylarda birkaç kez yorgunluk, hafif rahatsızlık gibi gerekçelerle çeşitli etkinliklere katılamamıştı.
Tahttaki 70. yılı dolayısıyla düzenlenen ve dört gün sürecek olan Platin Jübile kutlamaları kapsamında Kraliçe dün akşam meşale yakma törenine katılmıştı. Bunu, Birleşik Krallık ve İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülkelerde binlerce meşalenin zincirleme yakılması izledi.
Perşembe günkü törenlerde Kraliçe, İngiltere Kraliyet Ailesi'nin önde gelen diğer simalarıyla birlikte Londra'daki konutu Buckingham Sarayı'nın balkonundan, şerefine yapılan askeri geçit resmini izlemiş ve binlerce izleyiciye el sallamıştı.
Törenden birkaç saat sonra, Kraliçe'nin Şükran Günü ayinine katılamayacağını ancak "bu günü böylesi unutulmaz bir gün haline getiren herkese teşekkürlerini sunduğunu" açıklandı.
Kraliçe'nin bundan sonra katılması beklenen Platin Jübile etkinliği Cumartesi günü Epsom'daki at yarışları. Fakat henüz bu etkinliğe katılıp katılmayacağı konusunda bir açıklama yapılmadı.
Bugün Londra merkezindeki St Paul's Katedrali'nde yapılan ayinde Kraliçe'nin 70 yıllık hükümdarlığına şükran duaları edilecek.
Ayine Veliaht ve Gallar Prensi Charles, eşi Cornwall Düşesi Camilla, Cambrigde Dükü ve Düşesi Prens William ve Kate katılacaklar. Prens Charles ayinde Kraliçe''yi temsil edecek.
Kraliçe'nin Jübile kutlamaları için California'dan Londra'ya gelen Sussex Dük ve Düşesi Prens Harry ve Meghan da ayinde olacak.
Ancak Kraliçe'nin oğullarından Prens Andrew'un koronavirüse yakalandığı ve ayine katılmayacağı bildirildi.
St Paul's Katedrali'ndeki ayine 400 davetli katılacak. Bunlar arasında sağlık hizmetleri ve kamu çalışanları ile yardım kuruluşları temsilcileri ve ordu mensupları da var.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson da törende İncil'den bir bölüm okuyacak. Ayine ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, hükümet üyeleri ve eski başbakanlar ile İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda özerk yönetimlerinin temsilcileri de katılacak.
Platin Jübile: İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth rahatsızlandı, Şükran Günü ayinine katılamayacak/platin-jubile-ingiltere-kralicesi-2-elizabeth-rahatsizlandi-sukran-gunu-ayinine-katilamayacak-3459283
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!