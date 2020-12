Plastik kullanımı erkeklerde kısırlık sebebi

DHA

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) plastik tüketimiyle ilgili çarpıcı veriler ortaya koydu. Araştırmaya göre insanların bir haftada kredi kartına eşdeğer miktarda plastik tüketiyor olabileceği ortaya çıktı. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan yüksek miktarda plastik tüketiminin kişilerde ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını söyledi.

“DÜNYADA HER YIL 300 MİLYON TON PLASTİK ÇEVREYE SALINIYOR”

Endokrin engelleyicilerini başında plastiklerin yer aldığını söyleyen Doç. Dr. İlhan, “Şu an dünyada her yıl 300 milyon ton plastik çevreye salınıyor. Okyanuslarda ise her yıl 8 milyon ton plastik çevreye salınıyor. Bu plastiklerde bir şekilde insan vücuduna giriyor. Bu plastiklerin giriş yollarının en başında tükettiğimiz besinler geliyor. Sonrasında içme suları hatta solunum sistemimiz plastiklerin vücudumuza girmesinde önemli rol oynuyor” dedi.

“PLASTİK TÜKETİMİ BİRÇOK SAĞLIK SORUNUNA NEDEN OLUYOR”

Vücudumuza giren plastiğin hangi tip olduğunun önemli olduğunu belirten Doç. Dr. İlhan, “Bizler plastikleri 7 sınıfta inceliyoruz. Bu inceleme sonucunda üçüncü ve yedinci tip plastikleri vücudumuz için sorunlu görüyoruz. Üçüncü tip olan PVC dediğimiz plastikler karaciğer kanserine, erkeklerde kısırlığa ve otizme kadar birçok sağlık sorununa neden oluyor. PVC'nin yapısına katılan ftalatlar plastiklere esneklik katmak için çok yaygın kullanılıyor. Ftalatların kısırlık ve karaciğer kanserine sebep olabildiği, erken ergenliğe girmeye sebep olabileceği gösterilmiştir. Bu plastiklerin aynı zamanda tiroit ve pankreas bozukluklarına, metabolik sendroma ve obezite gibi sağlık sorununa neden olduğu biliniyor” dedi.

“PLASTİK TÜKETİMİ KARACİĞER, BÖBREK VE DALAKTA CİDDİ SORUNLARA YOL AÇIYOR”

Doç. Dr. İlhan sözlerine şu şekilde devam etti: "Dünya çapında yapılan araştırmaların sonuçlarına baktığımızda plastiği tüketme oranımızın oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Plastik tüketimi aynı sigara gibi kullanımı gibidir. Plastik tüketimi ilk zamanlarda vücuda büyük bir olumsuz etkisi olmazken yıllar içerisinde birike birike karaciğerde, böbrekte ve dalakta ciddi hasarlara yol açabiliyor.”

“PLASTİK KULLANIMI ZORUNLUYSA BPA İÇERMEYEN PET ŞİŞLER TERCİH EDİLMELİ”

Plastik tüketimi konusunda hem insanlara hem de hükümetlere büyük görev düştüğünü söyleyen Doç. Dr. İlhan, “Dünya Sağlık Örgütü ’nünde bu konuda oldukça önemli çalışmaları var. Öncellikle bizlerin plastik üretimini sınırlandırmamız gerek. Plastik ürünler yerine ahşap gibi maddeleri tercih etmeliyiz. Özellikle mutfak malzemelerini plastik almak yerine ahşap olarak tercih etmek gerekir. Plastik kullanımı zorunlu olduğu zaman örneğin pet şişeler gibi. Bu noktada da BPA içermeyen pet şişlerinin tercih edilmesi lazım. Zaten BPA kullanımı 2011 yılından beri biberonlarda yasaklanmış durumda” dedi.