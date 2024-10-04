"Planlı bir iftiraya maruz kaldım"

REKLAM advertisement1

Manisa'da Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iftiraya uğradığını belirterek iddiayı dile getiren 100'lerce kişiyi mahkemeye verdiğini kaydetti.

CHP lideri Özgür Özel ile ilişkisi olduğu yönündeki iddiaların ardından bir video yayınlayan Durbay, iftiraya uğradığını kayderek kolon kanseri olduğunu açıkladı. Durbay, "Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim" dedi.

"KANSER HASTASIYIM" Durbay, paylaşımına şöyle devam etti: "Değerli Manisalı hemşehrilerim, 2 Ağustos günü 2008 yılından beri yaşadığım bir bağırsak rahatsızlığı nedeniyle İzmir 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi’nde Doçent Doktor Tayfun Bişgin tarafından yapılan bir bağırsak operasyonu geçirdim. Operasyondan sonra yaşadığım sıkıntılardan kurtuldum. Görevimin başına eskisinden daha iyi bir şekilde döndüm. Fakat geçtiğimiz ay 4 Eylül günü, gelen patoloji raporunda kolon kanseri olduğumu öğrendim. Gerek ameliyatın, gerek ameliyat sonrası sağlık durumumun iyi olması nedeniyle sonuç ne benimle ne de doktorlarımın beklediği bir şey değildi."

REKLAM Bu açıklama kentim, ailem, partim ve vicdan sahibi tüm insanlar için. pic.twitter.com/xaulyJmqwJ — Gülşah Durbay (@GulsahDurbay) October 4, 2024 "Zira az önce de belirttiğim gibi doktorumun da oluruyla, son derece sağlıklı bir şekilde şikayetim olmadan görevime başlamıştım. Teşhis sonrası, tüm uzman kadrolarla hem görevimi en güçlü şekilde devam ettirmek hem de en iyi tedaviyi alabilmek adına değerlendirmeler bulunduk. Tüm süreci şeffaf bir şekilde sizlerle paylaşmak istiyordum. Fakat kız kardeşim riskli bir hamilelik geçirdiği ve erken doğum risk olması nedeniyle açıklama yapmayı onun ve doğacak olan yeğenimin sağlığını etkilememesi adına ertelemiştim." CHP lideri Özel de, Durbay'ın paylaşımını kendi hesabından yeniden yayınladı "PLANLI BİR ŞEKİLDE İFTİRAYA MARUZ KALDIM" İddiaların iftira olduğunu söyleyen Durbay, şunları kaydetti: "Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul’a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı. Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim. Ameliyat olduğum gündem bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pek çok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sona yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dünden beri 100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi."

"Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim. Mahkemeye verildiğini öğrenenlerden bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp, özür mesajları gönderdiler. Bu saatten sonra hiçbir özrün, ne benim ne de ailemin nezdinde bir kıymeti yoktur. Hakkımda bu adice iftiraları atanlar, mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor, böylesi vicdansız erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz." ÖZGÜR ÖZEL VE EŞİNE TEŞEKKÜR ETTİ "Dünden beri telefonuma, sosyal medyama, binlerce arama ve mesaj geldi. Bana ulaşamayanlar, arkadaşlarımı aradı. Hepsi sonsuz desteklerini iletti, yanımda olduklarını söyledi. 36 yıllık hayatımda hep doğru insanlarla tesadüf etmişim, kendimle gurur duydum. Bu çirkin iftiraya paye vermeyip, bana güç verdiniz, hastalığımı bilmeden bana büyük moral oldunuz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. En büyük teşekkürüm de, hastalığımı öğrendiği günden itibaren bana en büyük desteği veren, yıllardır beraber yol yürümekten onur ve gurur duyduğum değerli Genel Başkanım Sayın Özgür Özel ve kıymetli eşi Didem Ablama. Desteklerinizi ömrümün sonuna kadar kalbimin üzerinde taşıyacağım."

Ailem, siyasete adım attığım günden bu yana, “Kızım, Türkiye’de kadın olarak siyaset yapmak ateşle oynamak gibi bir şey. Ne iftiralar biter ne kirli yalanlar… Nolur uzak kal.” der. 15 sene boyunca, hayatta en sevdiğim şey olan ülkem ve insanımız uğrunda çalışmak ve çabalamaktan… https://t.co/y9cmdy6AjF — Lâl Denizli (@laldenizlicesme) October 4, 2024 LAL DENİZLİ'DEN PAYLAŞIM Çeşme Belediye Başkanı Lâl Denizli de, Durbay'ın paylaşımını alıntılayıp, "İki haftadır, alanlarında uzman hekimlerimizle, hem onun büyük bir aşkla bağlı olduğu görevini sürdürebileceği hem de en iyi şekilde tedavi olabileceği yol haritasını oluşturmaya çalıştık. Nihayetinde dün, Gülüm’ün kemoterapi tedavisi başladı ve biz onun yeniden doğacağı bir yolculuğa çıktık. Aynı gün, hazımsız yalancılar da tekrar işe koyuldular ve yine çirkin yalanlarıyla klavye mesailerine başladılar. Bugün, bana iftira edilen günlerdeki kadar umursamaz olmayacağım, olamayacağım" ifadelerini kullandı.