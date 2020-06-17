Esra Boğazlıyan esrab@cyh.com.tr

Bu meseleye plaka sahipleri karşı çünkü hem pastaya ortak istemiyorlar hem de İBB’nin yeni kiraya vereceği taksilerle mevcut taksi plakası fiyatlarının sert bir düşüşe geçeceğini biliyorlar.

Hatta geçen hafta 2 milyon 200 bin TL civarında olan taksi plaka fiyatları şu an itibariyle 2 milyon TL seviyesinde. Yani mevzunun tartışılmaya başlaması bile fiyatlarda yüzde 9’luk düşüş yaşanmasına neden oldu.

Şoförlerin cephesine bakacak olursak… Şoförler bu yeni sistemden umutlu. Özlük haklarına kavuşacaklarını, plaka sahibi ve plaka piyasasında söz sahibi olan Otocenter baskısından çıkacaklarını düşünüyor. Günlerdir çok sayıda şoförle irtibata geçtim, söyledikleri bu.

Otocenter dediğimiz mekanizma, malum Bağcılar Oto Galerisi… İstanbul’daki taksi piyasasının nabzı burada atıyor, plaka fiyatları, alım-satım her şey bu galericiler tarafından belirleniyor. İşte İmamoğlu da yeni taksi düzeniyle aslında ‘kararı İBB alır’ mesajı vererek piyasada bilinen adıyla Otocenter’ın bir anlamda da tekelini kırmayı hedefliyordu.

İBB NE YANIT VERDİ?

Nitekim, İmamoğlu’nun hamlesine ses Otocenter’dan geldi. Dün, Otocenter’dan bir galerici ‘Esnaf İstanbul’u kilitler’ diyerek bir anlamda İBB’ye aba altından sopa gösterdi.

Buna karşılık İmamoğlu da bugün “İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar” dedi. Anlayacağınız bu yeni taksi düzeninde çekişme aslında taksicilerle İBB arasında değil, taksi plakasında pazarı elinde tutan galericilerle İBB arasında yaşanıyor.