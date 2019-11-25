25 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Neşet Dişkaya'nın özel haberine göre terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki masum insanlara yönelik düzenlediği bombalı saldırılarda yeni taktiği bombalı motosikletler... Daha önce araçlı bombalı saldırı veya şehirlerin önemli yerlerine yerleştirdikleri zaman ayarlı bombaları patlatan terör örgütü PKK/YPG'liler, şimdi ise masum insanları bombalı motosikletlerle hedef alıyor.
Münbiç'te bomba yüklenen motosikletler terör örgütü üyeleri tarafından veya para ile kandırılan kadın ve çocuklar tarafından Cerablus veya Azez'e götürülüp en işlek noktalarda bırakılıyor. Daha sonra ise uzaktan kumanda ile patlatmayı hedefliyor. Geçen ay 600 dolar verilen bir kadın ile 12 yaşındaki oğlu, Münbiç'te bombalı yüklü motosikleti Azez'e götürürken yakalandı. Kadın verdiği ifadesinde kocasının öldüğünü, 3 çocuğuna bakmak için teröristlerin motosikleti Azez'e götürüp bırakması teklifini 600 dolar karşılığında kabul ettiğini belirtti.
JAMMER CİHAZLARI YERLEŞTİRİLDİ
Geçtiğimiz gün ise yine Münbiç'te bomba yüklenen iki motosikletin Cerablus'a doğru yola çıktığını tespit eden Türk istihbarat birimleri hemen takibe başladı ve motosikletlerin gittiği kentin önemli güzergahlarına jammer cihazlarını yerleştirdi. Jammer cihazların yerleştirilmesi ile motosikletlerin uzaktan kumanda ile patlatılmasını önleyen güvenlik güçleri, takibini de sürdürdü.
Cerablus'taki yerel meclisi hedef alacağı tahmin edilen motosiklet sürücülerinden biri yerel meclisin yakınında bulunan Eşşühade Kavşağı'na geldiğinde yakalanacağını anlayınca kendini patlattı, diğeri ise bomba yüklü motosikleti bırakıp kaçtı. Kendini patlatan kişinin kimliğinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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