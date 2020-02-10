DHA

Mardin'de, MİT ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Suriye'den Türkiye'ye PKK/YPG'li teröristleri getirdikleri belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı, PKK/YPG üyesi teröristleri Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla getiren Suriye uyruklu S. R. ve M.H.'yi takibe aldı. Göçmen kaçakçılığı da yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması amacıyla jandarma ekipleri, Kızıltepe'ye bağlı Suriye sınırında bulunan kırsal Şenyurt Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyonda S. R. ve M.H. ile suç ortakları S.A. ve E.X. gözaltına alındı. Şüphelilerin yanında bulunan terörist Ahmet Fereç Halil de yakalandı. Ahmet Fereç Halil'in terör örgütüne 2019 yılında katıldığını, örgüt içinde 'Berhudan' kod adını kullandığını belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.