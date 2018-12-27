Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan YPG'nin başını çektiği Demokratik Suriye Güçleri (DSG/PYD) yetkililerinden edinilen bilgilere göre, ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararı almasıyla birlikte 'hayal kırıklığına uğradığı' belirtilen PKK/PYD ve örgütün siyasi kolu Demokratik Suriye Meclisi (DSM),yeni ittifak arayışlarına girdi.

FRANSA'NIN ARDINDAN RUSYA VE SURİYE

PYD yetkilileri, Türkiye'nin kendilerine karşı yapacağı operasyondan korunmak ve mümkünse engel olmak için Rusya ve Suriye devletiyle görüşmeler yapıyor. Geçtiğimiz hafta Fransa ile görüşen PYD yetkilileri, istedikleri sonucu alamamaları üzerine Suriye ve Rusya ile görüşmelerin sürmesi yönünde karar aldı. ABD'nin yaratacağı boşluk nedeniyle ciddi bir şekilde kaygılanan PYD, Rusya ve Suriye ile anlaşmak için çeşitli yollar arıyor.

"RUSLARIN BU GÜCÜ BIRAKACAĞINI ZANNETMİYORUZ"

Rus basın yayın organı Sputnik'e konuşan PKK/PYD yöneticisi Fethi Mıhemed, ABD'nin askerlerini çekme kararının bölgede kaygı yarattığını belirterek, "Türkiye, Suriye'ye girmesin diye Rusya ve Suriye ile görüşmeler yapıyoruz. PYD'nin büyük ve karada başarı elde etmiş 100 bin üyesi var. Bu gücün değerlendirilmesi lazım. Rusların bu gücü bırakacağını zannetmiyoruz. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı Türkiye ile görüşmeler sonucunda olmamıştır. ABD-Rusya anlaşması çerçevesinde olmuştur" ifadelerini kullandı.

PKK/PYD SÖZCÜSÜ: "FRANSA'DAN DESTEK İSTEDİK"

PYD'nin siyasi kolu DSM'nin sözcüsü Emced Osman ise yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararı almasından sonra birçok ülkeyle görüştüklerini ve Türkiye nedeniyle çok ciddi bir şekilde kaygılandıklarını belirterek, "Görüşmeler kapsamında geçtiğimiz günlerde DSM Eşbaşkanı Riyad Derar ve DSM Yürütme Kurulu Başkanı İlham Ehmed, Paris'e giderek Fransa yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Yetkililer, Fransa'nın PYD'ye verdiği desteğin devam etmesini talep ettiler" dedi.