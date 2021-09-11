Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütü ağır darbe!

DHA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Irak´ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Pençe Kaplan bölgesinde tespit edilen 9 PKK´lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!" denildi.