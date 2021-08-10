PKK'lı kadın terörist, Kocaeli'de yakalandı

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG/YPJ terör örgütü üyesinin İzmit'te bulunduğunu belirledi. Adresi belirlenen eve dün düzenlenen operasyonda N.W.M. isimli kadın terörist yakalandı.

Yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen N.W.M.´nin, 2013 ile 2018 yılları arasında silahlı eylemlere katıldığı tespit edildi. Yunanistan üzerinden Almanya'ya kaçmayı planlayan N.W.M.'nin sorgusu devam ediyor.