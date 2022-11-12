İsviçre'nin Ankara temsilcisi Dışişleri'ne çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, PKK mensup ve yandaşlarının 9 Kasım'da DSÖ binasına zorla girmeleri ve bu ülkede uzun süredir devam eden propaganda eylemleri hakkındaki soruya yazılı cevapladı.
Bilgiç, Türkiye'nin Ankara ve İsviçre’de yaptığı müteaddit girişimlere rağmen, İsviçre makamlarınca hiçbir tedbir alınmadan PKK yandaşlarınca uzun zamandır özellikle Birleşmiş Milletler ve Türkiye'nin diplomatik misyonlarının bulunduğu Milletler Meydanında terörist başının ve örgütün resim ve posterlerinin de sergilendiği propaganda eylemleri ve gösteriler düzenlendiğine işaret etti.
"PROTESTOMUZ GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE İFADE EDİLMİŞTİR"
PKK mensupları ve yandaşlarının DSÖ binasına zorla girmesine değinen Bilgiç, "İsviçre makamlarının müsamahakar tutumu çerçevesinde PKK yandaşları son olarak Dünya Sağlık Teşkilatı binasına zorla girme cüretkarlığını göstermişlerdir. Bunun üzerine, konuya ilişkin haklı tepkimiz ve protestomuz Bakanlığımıza çağrılan İsviçre’nin Ankara Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarına, ayrıca ilgili İsviçre makamlarına güçlü bir şekilde ifade edilmiştir." ifadelerini kullandı.
Bilgiç, daha önce İsviçre'de Ermeni terör örgütü ASALA’nın Türkiye'nin Cenevre Başkonsolosluğu personelini şehit ettiğini anımsatarak, "PKK’nın kara propagandasının, her türlü faaliyet ve eylemlerinin İsviçre makamlarınca engellenmesi ülkemiz ve İsviçre’de yaşayan vatandaşlarımızın haklı beklentisidir. Bu vesileyle, uluslararası teşkilatlara ev sahipliği yapan İsviçre’nin, uluslararası hukuktan kaynaklanan sorumluluklarını yerine getirmesini, kanlı terör örgütünün propaganda eylemlerine son vermesini ve terörle mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.
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