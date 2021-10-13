Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Miralem Pjanic, Beşiktaş'a gelme kararını nasıl verdiği Fransız Canal Plus'a anlattı. "Her şey son dakikada gelişti" diyen Boşnak oyuncu, şöyle konuştu:

“Beşiktaş'ın teklifini düşünmek için önümde sadece 1 saatlik süre vardı. Ya kabul edecektim ya da Barcelona’da kalacaktım. Barcelona'da işlerin benim için değişmeyeceğini biliyordum. Koeman değişmeyecekti. Beni oynatmayacağına emindim. Koeman, herhangi bir sebep göstermeden beni takımdan kesti. Barcelona'da kalsaydım Futbol oynayamayacaktım. Oysa ben oynamak ve Barcelona’da neler yapabileceğimi insanlara göstermek istiyorum. Barcelona'dan ayrılma kararı aldığımda yöneticiler beni aradı, kararıma saygı duyduklarını ancak neden oynatılmadığımı kendilerinin de anlamadığını söylediler. Bana şans dilediler. Her neyse, haziran ayında Barcelona'da yeniden görüşeceğiz.”