Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.342,24 %0,04
        DOLAR 38,0619 %0,38
        EURO 43,2902 %1,78
        GRAM ALTIN 3.952,89 %2,10
        FAİZ 47,49 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 38,53 %1,15
        BITCOIN 82.765,00 %3,61
        GBP/TRY 49,8096 %1,25
        EUR/USD 1,1364 %1,46
        BRENT 63,83 %0,79
        ÇEYREK ALTIN 6.462,97 %2,10
        Haberler Ekonomi Para Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi - Para Haberleri

        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi

        TCMB'nin açıkladığı piyasa katılımcıları anketine göre 2025 yılı sonu için enflasyon beklentisi yüzde 28,04'ten yüzde 29,98'e yükseldi. 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi ise yüzde 24,55'ten yüzde 25,56'ya çıktı. Döviz kuru beklentisi ise 42,79'dan 43,60'a yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 10:16 Güncelleme: 11.04.2025 - 10:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        TCMB, nisan ayına dair piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını yayımladı.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,04 iken, bu anket döneminde yüzde 29,98 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24,55 iken, bu anket döneminde yüzde 25,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,06 ve yüzde 17,69 olarak gerçekleşti.

        TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 42,50 olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 42,79 TL iken, bu anket döneminde 43,60 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 44,42 TL iken, bu anket döneminde 45,85 TL olarak gerçekleşti.

        Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti. GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,8 olarak belirtildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        Başkent beyaz örtüyle kaplandı
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        ABD ile ticaretimiz ne durumda?
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Korkunç olay kamerada! Öldüren test sürüşü!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        Kesif kötü bir koku binayı sardı! Ceset 5 günlük çıktı!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Tekne kaptanına cinsel istismardan 16 yıl hapis!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Kocasının ardından... Korkutan ihtimal!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Galatasaray'dan Sacha Boey hamlesi!
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Altın fiyatlarında yeni rekor
        Ayrıldılar
        Ayrıldılar
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Mertens'ten Osimhen itirafı!
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına etkili olacak
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        Lyon - Manchester United maçına Onana damgası!
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        AcnTurk ve Arex'e poliçe kesme yasağı
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        Hangi hastalara aylık bağlanır?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        "Big Ben" aslında neyin adı?
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden şüpheliler yakalandı
        Habertürk Anasayfa