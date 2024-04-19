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        Haberler Ekonomi Para Piyasalarda gün sonu - Ekonomi haberleri - Para Haberleri

        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 168,87 puan artarak 9.693,46 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 19:10 Güncelleme: 19.04.2024 - 19:10
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        BIST 100 endeksi, güne 93,42 puan ve yüzde 0,98 azalışla 9.431,16 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 9.420,90, en yüksek 9.714,77 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,77 artışla 9.693,46 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,79, sanayi endeksi yüzde 0,96, teknoloji endeksi yüzde 1,82 ve hizmetler endeksi yüzde 1,15 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 238,40 puan ve yüzde 2,32 kazançla 10.527,79 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 80'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Alarko Holding, en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 394 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 394 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 0,6 artışla 2 milyon 620 bin liraya yükseldi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,4868 lira, satışta 32,6170 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,4324 lira, satışta 32,5624 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0660, sterlin/dolar paritesi 1,2400, dolar/yen paritesi de 154,50 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,5 artışla 86,8 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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