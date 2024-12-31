Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 32,32 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.857,39 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.780,73 puanı, en yüksek 9.942,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,60 azalışla 9.830,56 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,71, hizmetler endeksi yüzde 0,19, sanayi endeksi yüzde 0,07 ve teknoloji endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 72,89 puan ve yüzde 0,67 kayıpla 10.756,27 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 30'u prim yaptı, 70'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Koç Holding ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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Altının ons fiyatı 2 bin 618 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 618 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1 artarak 3 milyon 25 bin lira oldu.