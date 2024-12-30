Piyasalarda gün sonu: 30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Aralık 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,35 değer kaybederek 9.889,71 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,34 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,10 ile 2.959,54 liraya çıktı.
30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.889,71 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,35 olarak gerçekleşti.
Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi NATEN,CGCAM,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANFM,AEFES,AGHOL oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.926.147.470.50 TL), ISCTR (3.413.117.682.04 TL), CGCAM (2.816.197.761.06 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
282.25 ₺
|
-2.92 %
|
5.926.147.471
|
13.46 ₺
|
-1.46 %
|
3.413.117.682
|
36.08 ₺
|
10.00 %
|
2.816.197.761
|
180.40 ₺
|
-1.69 %
|
2.647.544.194
|
24.60 ₺
|
-1.36 %
|
2.326.847.990
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
69.30 ₺
|
10.00 %
|
450.181.306
|
36.08 ₺
|
10.00 %
|
2.816.197.761
|
3.64 ₺
|
9.97 %
|
205.728.760
|
24.32 ₺
|
9.95 %
|
154.034.482
|
13.37 ₺
|
9.95 %
|
219.172.271
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.86 ₺
|
-9.99 %
|
222.509.858
|
212.80 ₺
|
-9.98 %
|
1.330.133.543
|
341.75 ₺
|
-9.95 %
|
348.509.894
|
27.70 ₺
|
-9.83 %
|
630.495.081
|
11.74 ₺
|
-6.08 %
|
11.458.646
Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Aralık 2024 Pazartesi)
Dolar/TL bugün yüzde 0,74 yükselerek 35,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,25 yükselerek 36,74 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,34 ₺
|
0,74 %
|
E
|
36,74 ₺
|
0,25 %
Altın fiyatlarında son durum (30 Aralık 2024 Pazartesi)
Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 2.602,71 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,10 değer kazanarak 2.959,54 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.838,85 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.296,21 lira oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.602,71 ₺
|
-0,71 %
|
2.959,54 ₺
|
0,10 %
|
19.296,21 ₺
|
0,10 %
|
4.838,85 ₺
|
0,10 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,85 azalış ile 91.649,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,28 düşüş ile 3.319,04 doları buldu. Brent Petrol ise 74,43 dolar