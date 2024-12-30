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        BIST 100 9.889,71 %-1,35
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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (30 Aralık 2024 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,35 değer kaybederek 9.889,71 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,34 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,10 ile 2.959,54 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.889,71 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,35 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi NATEN,CGCAM,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANFM,AEFES,AGHOL oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.926.147.470.50 TL), ISCTR (3.413.117.682.04 TL), CGCAM (2.816.197.761.06 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        282.25
        -2.92 %
        5.926.147.471
        I
        13.46
        -1.46 %
        3.413.117.682
        C
        36.08
        10.00 %
        2.816.197.761
        K
        180.40
        -1.69 %
        2.647.544.194
        E
        24.60
        -1.36 %
        2.326.847.990
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        N
        69.30
        10.00 %
        450.181.306
        C
        36.08
        10.00 %
        2.816.197.761
        P
        3.64
        9.97 %
        205.728.760
        P
        24.32
        9.95 %
        154.034.482
        A
        13.37
        9.95 %
        219.172.271
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        37.86
        -9.99 %
        222.509.858
        A
        212.80
        -9.98 %
        1.330.133.543
        A
        341.75
        -9.95 %
        348.509.894
        B
        27.70
        -9.83 %
        630.495.081
        B
        11.74
        -6.08 %
        11.458.646
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (30 Aralık 2024 Pazartesi)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,74 yükselerek 35,34 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,25 yükselerek 36,74 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,34
        0,74 %
        E
        EUR/TRY
        36,74
        0,25 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (30 Aralık 2024 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,71 değer kaybederek 2.602,71 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,10 değer kazanarak 2.959,54 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.838,85 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 19.296,21 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.602,71
        -0,71 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.959,54
        0,10 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.296,21
        0,10 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.838,85
        0,10 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -2,85 azalış ile 91.649,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,28 düşüş ile 3.319,04 doları buldu. Brent Petrol ise 74,43 dolar

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