Piyasalarda gün sonu: 30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

30 Aralık 2024 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.889,71 puanla kapatırken günlük düşüş % -1,35 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi NATEN,CGCAM,PEHOL olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SANFM,AEFES,AGHOL oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (5.926.147.470.50 TL), ISCTR (3.413.117.682.04 TL), CGCAM (2.816.197.761.06 TL) oldu.