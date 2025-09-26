Piyasalarda gün sonu: 26 Eylül 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (26 Eylül 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -1,99 değer kaybederek 11.151,20 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,19 artış ile 41,57 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde 0,89 ile 5.045,42 liradan işlem gördü.
26 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü -1,99 düşerek 11.151,20 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11366.8200 puandan işlem görürken en düşük 11137.1700 puanı gördü.
Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi MTRYO,ETYAT,CRDFA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise EUREN,ISATR,LINK.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (17.595.474.835.75 TL), AKBNK (10.392.781.369.95 TL), EREGL (10.216.584.407.16 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
319.75 ₺
|
-2.59 %
|
17.595.474.836
|
61.80 ₺
|
-4.41 %
|
10.392.781.370
|
30.32 ₺
|
-6.54 %
|
10.216.584.407
|
217.30 ₺
|
-0.46 %
|
9.779.939.821
|
115.10 ₺
|
9.93 %
|
6.490.439.097
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
9.14 ₺
|
9.99 %
|
21.809.982
|
20.18 ₺
|
9.97 %
|
32.038.932
|
25.20 ₺
|
9.95 %
|
51.117.098
|
115.10 ₺
|
9.93 %
|
6.490.439.097
|
276.75 ₺
|
9.93 %
|
451.568.348
Serbest Piyasada döviz fiyatları (26 Eylül 2025 Cuma)
Dolar/TL bugün yüzde 0,19 yükselerek 41,57 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,34 yükselerek 48,62 lira oldu.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,57 ₺
|
0,19 %
|
E
|
48,62 ₺
|
0,34 %
Altın fiyatlarında son durum (26 Eylül 2025 Cuma)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,78 :artarakazalarak 3.778,61 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,89 yükseliş sonucu 5.045,42 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,89 yükselerek 8.249,26 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 32.896,14.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.778,61 ₺
|
0,78 %
|
5.045,42 ₺
|
0,89 %
|
32.896,14 ₺
|
0,89 %
|
8.249,26 ₺
|
0,89 %
Diğer piyasalar
Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -1,84 değer kaybederek 109.143,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -1,21 düşerek 3.950,91 dolardan işlem gördü.