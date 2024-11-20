Piyasalarda gün sonu: 20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

20 Kasım 2024 Çarşamba Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.035,18 puanla kapatırken günlük düşüş % -2,14 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EUKYO,YAPRK,DURDO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise AVHOL,SURGY,CEOEM oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.815.168.301.25 TL), YKBNK (6.715.006.277.78 TL), ISCTR (4.734.751.821.43 TL) oldu.