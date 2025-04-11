Piyasalarda gün sonu: 11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

11 Nisan 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.369,24 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,33 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EUREN,SONME,SMRVA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise GENIL,HDFGS,ETILR.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.141.100.318.00 TL), AKBNK (7.349.325.033.14 TL), ISCTR (5.045.303.779.00 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (11 Nisan 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,37 artış ile 38,06 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 1,49 yükseliş ile 43,17 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (11 Nisan 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 2,01 değer kazanarak 3.240,11 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 2,29 değer kazanarak 3.960,30 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 6.475,08 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 25.821,10 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,87 değer kazanarak 81.994,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde 1,30 yükselerek 1.556,16 dolardan işlem gördü.