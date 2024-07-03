Piyasalarda gün sonu: 03 Temmuz 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

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03 Temmuz 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 2.2600 yükselerek 10.682,150 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.688,530 puandan işlem görürken en düşük 10.480,380 puanı gördü.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.788.186.192 TL), THYAO (9.060.236.156 TL), ISCTR (5.526.651.949 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DENGE,EREGL,EKGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KENT,BRMEN,ENERY.

Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2024 Çarşamba)

Bugün Dolar/TL yüzde 0.0100 artış ile 32,558 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0.2200 yükseliş ile 35,118 liraya geldi.