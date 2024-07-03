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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 03 Temmuz 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 03 Temmuz 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (03 Temmuz 2024 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde 2.2600 değer kazanarak 10.682,150 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0.0100 yükselerek 32,558 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1.2068 yükseliş ile 2.465,038 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.07.2024 - 18:30 Güncelleme: 03.07.2024 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 03 Temmuz 2024 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        03 Temmuz 2024 Çarşamba, BIST 100 günü 2.2600 yükselerek 10.682,150 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.688,530 puandan işlem görürken en düşük 10.480,380 puanı gördü.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler EREGL (11.788.186.192 TL), THYAO (9.060.236.156 TL), ISCTR (5.526.651.949 TL) oldu.

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi DENGE,EREGL,EKGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise KENT,BRMEN,ENERY.

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (03 Temmuz 2024 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0.0100 artış ile 32,558 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0.2200 yükseliş ile 35,118 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        32,557
        0.01 %
        E
        EUR/TRY
        35,120
        0.23 %
        G
        GBP/TRY
        41,482
        0.31 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (03 Temmuz 2024 Çarşamba)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1.0500 değer kazanarak 2.353,820 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1.2068 değer kazanarak 2.465,038 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 4.027,950 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 16.060,320 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN KAPANIŞ ORAN
        ALTIN/ONS
        ALTIN/ONS
        2.356,200
        1.15 %
        GRAM ALTIN
        GRAM ALTIN
        2.465,043
        1.19 %
        CUMHURİYET ALTINI
        CUMHURİYET ALTINI
        16.072,080
        1.19 %
        ÇEYREK ALTIN
        ÇEYREK ALTIN
        4.030,350
        1.19 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer Piyasalarda Durum (03 Temmuz 2024 Çarşamba)

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -3.4800 azalış ile 59.765,820 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -4.1716 düşüş ile 3.280,830 doları buldu. Brent Petrol ise 87,200 dolar

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