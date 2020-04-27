27 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 1,34 artışla 100.086,33 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 1.327,37 puan ve yüzde 1,34 değer kazanarak 100.086,33 puana çıktı. Dolar/TL ise 6.95'lere geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 1,55 ve holding endeksi yüzde 1,38 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri haftaya yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,99 ile sigorta oldu.
Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 98.758,96 puandan tamamladı. Endeks böylece haftalık bazda yüzde 0,59 değer kazanırken, yükseliş serisini de üst üste 5'inci haftaya taşıdı.
Analistler, bugün veri takviminin zayıf olduğunu belirterek telekonferansla yapılacak kabine toplantısına odaklanıldı.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini kaydetti. Analistler,, yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının sektör ve hisse bazlı hareketlerin artmasına neden olabileceğini söylüyor.
DÜNYA PİYASALARI DA YÜKSELİŞTE
Öte yandan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ülkelerin sınırlamaları gevşetmeye başlayacaklarına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığı gözlendi. Avrupa Birliği'nde enerji talebi şubat ayından bu yana ilk kez artış gösterdi.
Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Covid-19 pandemisinin etkilerine karşı ekonomiyi canlandırmaya yönelik önlemlerini artırmasıyla Asya borsaları yeni haftaya yükselişle başladı. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 1.2 ve Japonya'nın Nikkei endeksi yüzde 2.1 yükseldi.
BoJ, yıllık 80 trilyon yenlik devlet tahvili alım limitini sınırsıza çıkardı, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.
Gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci adımlarının da pay piyasalarını desteklediğini ifade eden analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) bugün açıkladığı kararlar sonrası gözlerin çarşamba günkü ABD Merkez Bankası ve perşembe günkü Avrupa Merkez Bankası'nın toplantılarına çevrildiğini kaydetti.
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