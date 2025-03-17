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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (17 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (17 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (17 Mart 2025 Pazartesi) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,24 değer kazanarak 10.866,96 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 36,64 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,35 ile 3.528,88 liraya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 18:30 Güncelleme: 17.03.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (17 Mart 2025 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        17 Mart 2025 Pazartesi Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 10.866,96 puanla kapatırken günlük yükseliş % 0,24 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi INVES,DAGI,MARKA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SUNTK,ICUGS,IHYAY oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.614.307.665.25 TL), YKBNK (8.608.926.658.04 TL), ASELS (6.811.954.721.50 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        334.00
        -0.89 %
        8.614.307.665
        Y
        33.58
        -1.12 %
        8.608.926.658
        A
        121.70
        3.93 %
        6.811.954.722
        I
        16.31
        0.00 %
        6.476.954.645
        A
        75.10
        0.27 %
        5.156.954.858
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        254.75
        10.00 %
        98.367.514
        D
        6.38
        10.00 %
        103.225.897
        M
        55.60
        9.99 %
        15.068.028
        P
        25.78
        9.98 %
        270.774.674
        D
        57.85
        9.98 %
        47.387.373
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        38.40
        -9.99 %
        243.071.242
        I
        2.40
        -9.77 %
        245.651.868
        K
        2.30
        -9.45 %
        3.767.058
        S
        74.05
        -8.81 %
        206.153.745
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (17 Mart 2025 Pazartesi)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 36,64 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,60 yükseliş ile 40,07 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,64
        0,17 %
        E
        EUR/TRY
        40,07
        0,60 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (17 Mart 2025 Pazartesi)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 0,41 değer kazanarak 2.996,39 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 0,35 değer kazanarak 3.528,88 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.769,72 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 23.008,29 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.996,39
        0,41 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.528,88
        0,35 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        23.008,29
        0,35 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.769,72
        0,35 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,38 artış ile 83.442,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 1,10 yükseliş ile 1.911,58 doları buldu. Brent Petrol ise 70,84 dolar

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