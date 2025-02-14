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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa raporu (14 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasa raporu (14 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa bugün (14 Şubat 2025 Cuma) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,37 değer kaybederek 9.877,59 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,22 yükselerek 36,22 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,11 ile 3.395,12 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.02.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.02.2025 - 18:30
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        Piyasa raporu (14 Şubat 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        14 Şubat 2025 Cuma Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.877,59 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,37 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi VERUS,DMSAS,EDATA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse SKYMD,SRVGY,KTLEV oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (8.341.835.116.00 TL), YKBNK (8.107.094.391.10 TL), AKBNK (6.783.355.257.85 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        316.75
        -0.78 %
        8.341.835.116
        Y
        28.70
        0.14 %
        8.107.094.391
        A
        64.85
        1.25 %
        6.783.355.258
        I
        14.43
        2.27 %
        6.202.317.831
        E
        23.34
        0.09 %
        5.267.109.926
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        257.50
        10.00 %
        36.435.593
        D
        10.01
        10.00 %
        84.416.804
        E
        4.78
        9.89 %
        144.826.721
        H
        5.70
        9.83 %
        215.367.142
        S
        7.58
        8.75 %
        18.581.027
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        18.63
        -10.00 %
        63.157.089
        S
        201.60
        -10.00 %
        327.238.040
        K
        58.70
        -5.48 %
        310.966.195
        P
        9.15
        -5.28 %
        372.070.656
        H
        2.07
        -5.05 %
        7.436.944
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Şubat 2025 Cuma)

        Dolar/TL yüzde 0,22 artarak 36,22 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,33 yükselerek 38,01 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        36,22
        0,22 %
        E
        EUR/TRY
        38,01
        0,33 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (14 Şubat 2025 Cuma)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,99 değer kaybederek 2.899,27 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,11 değer kaybederek 3.395,12 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.551,02 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.136,18 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.899,27
        -0,99 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.395,12
        -0,11 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        22.136,18
        -0,11 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.551,02
        -0,11 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 0,83 artış ile 96.638,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,60 yükseliş ile 2.706,04 doları buldu. Brent Petrol ise 75,13 dolar

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