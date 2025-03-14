Piyasa raporu (14 Mart 2025 Cuma): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

14 Mart 2025 Cuma, BIST 100 günü 1,05 yükselerek 10.840,59 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10862.9700 puandan işlem görürken en düşük 10726.2700 puanı gördü.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi TKFEN,SEKUR,IHAAS olurken en çok değer kaybeden 3 hisse RAYSG,HEDEF,BVSAN oldu.

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Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ISCTR (8.745.540.059.66 TL), THYAO (8.391.921.984.25 TL), KCHOL (6.456.377.245.20 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (14 Mart 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,17 artış ile 36,67 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,35 yükseliş ile 39,92 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (14 Mart 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde -0,27 değer kaybederek 2.981,13 dolara düştü. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde -0,08 değer kaybederek 3.515,44 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 5.747,38 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 22.920,69 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,94 artış ile 84.977,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,24 yükseliş ile 1.942,03 doları buldu. Brent Petrol ise 70,25 dolar