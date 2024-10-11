Piyasa Katılımcıları Anketi açıklandı: Enflasyon beklentisi yükseldi

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Merkez Bankası (TCMB), ekim ayına ilişkin "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,14'den yüzde 44,11'e yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,49 iken, bu anket döneminde 27,44 oldu. 24 ay sonrası için yüzde 18,38 iken yüzde 18,08 oldu.

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL beklentisi bir önceki dönem 37,16 TL iken bu anket döneminde 36,63 TL oldu.

Büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde yüzde 3,2 iken bu anket döneminde yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.