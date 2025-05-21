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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 21 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 21 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul günü (21 Mayıs 2025 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,21 değer kaybederek 9.398,93 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,07 düşerek 38,81 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,61 değer kazanarak 4.134,17 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.05.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 21 Mayıs 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 21 Mayıs 2025 Çarşamba tarihinde günü 9.398,93 puanla bitirdi, günlük düşüş -1,21 oldu.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KZBGY,IZFAS,KLRHO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TUREX,TERA,SANFM oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (12.003.886.649.50 TL), YKBNK (6.760.668.362.74 TL), AKBNK (5.423.599.494.55 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        279.75
        -2.44 %
        12.003.886.650
        Y
        26.60
        -1.48 %
        6.760.668.363
        A
        52.50
        -0.10 %
        5.423.599.495
        I
        11.00
        -0.99 %
        3.802.614.287
        K
        151.40
        -3.32 %
        3.678.136.229
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        K
        10.67
        10.00 %
        526.515.908
        I
        112.20
        10.00 %
        518.117.370
        K
        44.72
        9.99 %
        139.296.117
        E
        38.80
        9.98 %
        83.675.005
        C
        9.37
        9.98 %
        71.123.650
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        20.72
        -9.99 %
        85.662.820
        T
        149.90
        -9.97 %
        435.495.626
        S
        22.78
        -9.96 %
        179.959.640
        D
        110.70
        -9.93 %
        1.370.595.914
        M
        8.00
        -9.91 %
        104.551.119
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,07 azalış ile 38,81 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,49 yükseliş ile 44,06 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        38,81
        -0,07 %
        E
        EUR/TRY
        44,06
        0,49 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Mayıs 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,65 artış ile 3.311,40 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,61 yükselişle 4.134,17 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 6.759,36 olurken, Cumhuriyet altını ise 26.954,77 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.311,40
        0,65 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.134,17
        0,61 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        26.954,77
        0,61 %
        ÇEYREK ALTIN
        6.759,36
        0,61 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 4,13 artış ile 109.055,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 3,75 yükseliş ile 2.567,92 doları buldu. Brent Petrol ise 65,08 dolar

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