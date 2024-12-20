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        BIST 100 9.724,50 %-0,42
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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 20 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 20 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (20 Aralık 2024 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,42 değer kaybederek 9.724,50 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,31 yükselerek 35,20 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde 1,27 ile 2.967,23 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 18:30 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 20 Aralık 2024 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        20 Aralık 2024 Cuma tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,42 düşüş ile 9.724,50 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi IHLAS,IHGZT,RYSAS, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise ETILR,DARDL,DZGYO.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (6.340.979.299.75 TL), ISCTR (6.217.386.489.79 TL), YKBNK (3.551.122.035.02 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        289.75
        0.09 %
        6.340.979.300
        I
        13.15
        0.08 %
        6.217.386.490
        Y
        28.60
        -1.38 %
        3.551.122.035
        E
        25.10
        -0.79 %
        3.402.577.798
        T
        43.60
        3.17 %
        3.140.068.462
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        3.42
        9.97 %
        193.304.397
        I
        1.66
        9.93 %
        45.691.508
        R
        23.26
        9.92 %
        256.487.732
        I
        2.78
        9.88 %
        23.487.064
        I
        2.24
        9.80 %
        54.180.777
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        8.83
        -9.99 %
        447.548.982
        D
        6.22
        -9.99 %
        108.579.304
        D
        11.09
        -9.98 %
        16.324.913
        Q
        47.80
        -9.81 %
        2.093.255
        Y
        542.00
        -9.29 %
        254.698.827
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (20 Aralık 2024 Cuma)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,31 yükselerek 35,20 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,40 yükselerek 36,62 lira oldu.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,20
        0,31 %
        E
        EUR/TRY
        36,62
        0,40 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (20 Aralık 2024 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,14 artış ile 2.623,63 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,27 yükselişle 2.967,23 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 4.851,42 olurken, Cumhuriyet altını ise 19.346,33 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.623,63
        1,14 %
        G
        GRAM ALTIN
        2.967,23
        1,27 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        19.346,33
        1,27 %
        ÇEYREK ALTIN
        4.851,42
        1,27 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde -3,57 değer kaybederek 96.680,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -6,15 düşerek 3.371,40 dolardan işlem gördü.

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