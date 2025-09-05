Piyasa kapanışı: 05 Eylül 2025 Cuma Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

05 Eylül 2025 Cuma, BIST 100 günü -0,92 düşerek 10.729,49 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10961.7200 puandan işlem görürken en düşük 10727.0800 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi YBTAS,PNSUT,BEYAZ, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise QNBTR,SNKRN,BINBN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (15.060.080.639.11 TL), AKBNK (13.925.908.862.60 TL), ISCTR (11.397.928.601.39 TL) oldu.

Serbest Piyasada döviz fiyatları (05 Eylül 2025 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,22 artış ile 41,25 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,91 yükseliş ile 48,47 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (05 Eylül 2025 Cuma)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,24 değer kazanarak 3.589,95 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,33 değer kazanarak 4.754,03 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 7.772,84 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 30.996,29 lira oldu.

Diğer piyasalar

Türkiye saati ile 18:30 itibarıyla Bitcoin yüzde 1,39 değer kazanarak 110.916,00 dolar oldu. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum ise yüzde -0,13 yükselerek 4.296,39 dolardan işlem gördü.