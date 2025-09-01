Piyasa kapanışı: 01 Eylül 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

Piyasa kapanışı: 01 Eylül 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

01 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,07 düşerek 11.279,95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11334.4200 puandan işlem görürken en düşük 11244.2800 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse FMIZP,TGSAS,BFREN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CGCAM,TUCLK,ENSRI oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (12.972.141.679.52 TL), PEKGY (12.498.339.818.93 TL), ISCTR (7.637.338.181.10 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Eylül 2025 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde -0,08 azalarak 41,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 48,14 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (01 Eylül 2025 Pazartesi)

Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,80 :artarakazalarak 3.475,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,80 yükseliş sonucu 4.597,99 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,80 yükselerek 7.517,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 29.978,90.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,23 yükseliş ile 108.792,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,07 azalış ile 4.379,42 dolar.Brent Petrol ise 68,27 dolar