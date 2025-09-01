Piyasa kapanışı: 01 Eylül 2025 Pazartesi Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (01 Eylül 2025 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,07 değer kaybederek 11.279,95 puanla günü kapattı.Dolar yüzde -0,08 düşerek 41,11 liradan kapanış yaptı.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 0,80 ile 4.597,99 liraya çıktı.
01 Eylül 2025 Pazartesi, BIST 100 günü -0,07 düşerek 11.279,95 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 11334.4200 puandan işlem görürken en düşük 11244.2800 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse FMIZP,TGSAS,BFREN, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise CGCAM,TUCLK,ENSRI oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (12.972.141.679.52 TL), PEKGY (12.498.339.818.93 TL), ISCTR (7.637.338.181.10 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
4.58 ₺
|
-2.35 %
|
12.972.141.680
|
7.67 ₺
|
9.89 %
|
12.498.339.819
|
14.83 ₺
|
-1.46 %
|
7.637.338.181
|
337.50 ₺
|
0.75 %
|
6.012.544.235
|
33.42 ₺
|
1.64 %
|
5.562.613.540
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
385.00 ₺
|
10.00 %
|
148.497.264
|
233.30 ₺
|
10.00 %
|
34.337.430
|
203.60 ₺
|
9.99 %
|
388.738.309
|
219.10 ₺
|
9.99 %
|
437.061.995
|
26.00 ₺
|
9.98 %
|
125.137.149
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
43.94 ₺
|
-8.46 %
|
769.326.754
|
12.20 ₺
|
-6.37 %
|
215.607.605
|
88.50 ₺
|
-5.85 %
|
76.599.711
|
190.00 ₺
|
-5.47 %
|
123.843.073
|
8.64 ₺
|
-5.05 %
|
583.968.385
Serbest Piyasada döviz fiyatları (01 Eylül 2025 Pazartesi)
Dolar/TL yüzde -0,08 azalarak 41,11 lira oldu, Euro/TL yüzde 0,14 yükselerek 48,14 lirayla günü tamamladı.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
41,11 ₺
|
-0,08 %
|
E
|
48,14 ₺
|
0,14 %
Altın fiyatlarında son durum (01 Eylül 2025 Pazartesi)
Altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda günlük yüzde 0,80 :artarakazalarak 3.475,49 dolar oldu. Gram altın yurt içinde yüzde 0,80 yükseliş sonucu 4.597,99 lirayı buldu. Çeyrek altın % 0,80 yükselerek 7.517,72 lira oldu. Cumuhuriyet altını ise 29.978,90.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
3.475,49 ₺
|
0,80 %
|
4.597,99 ₺
|
0,80 %
|
29.978,90 ₺
|
0,80 %
|
7.517,72 ₺
|
0,80 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 0,23 yükseliş ile 108.792,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -2,07 azalış ile 4.379,42 dolar.Brent Petrol ise 68,27 dolar