Milyonların ümit bağladığı Milli Piyango çekilişleri peş peşe şaşırtan sonuçlar verince tartışmalar başladı. Çekilişlerle ilgili şüpheler yılbaşı özel çekilişinin ardından yüksek sesle dile getirilmeye başlandı. 70 milyonluk büyük ikramiyenin talihlisi ve tartışılan bilet bir türlü ortaya çıkmadı. Talihli bulunmazsa paranın 4 ay sonra hazineye devredilmesi planlanıyor.

Yılbaşı özel çekilişiyle ilgili tartışmalar sürerken, Sayısal Loto ve Süper Loto'da da son haftalarda kazanan olmadı.

Milli Piyango İdaresi tarafından 617. hafta çekilişi yapılan Süper Loto 9. kez devretti ve büyük ikramiye tam 30 milyon TL'yi buldu.

Sayısal Loto'nun son çekilişinde de 10.261.629,32 TL değerindeki para ödülü 6. kez devretti. Ayrıca Sayısal Loto çekilişinde küreden şanslı sayıların 01-34-35-36-37-38 olarak çıkması tartışmaları alevlendirdi.

"KURUM İÇİ SORUŞTURMA YAPILSIN"

Milli Piyango çekilişleriyle ilgili iddiaları sık sık gündeme getiren eski CHP Milletvekili Atilla Kart, 2011 yılından beri Milli Piyango İdaresi ile ilgili ciddi iddiaların ortaya atıldığını, gelen ihbar ve bilgilerin yaklaşık 3 klasör oluşturduğunu söyledi.

Kurum içinde bir inceleme ve soruşturma yapılmasını isteyen Kart, "İddialar soruşturulmadığında kurum şaibe altında kalıyor. Milyonlarca yoksulun umut bağladığı bir kurumdan söz ediyoruz. Bakıyorsunuz ihtimal hesaplarıyla izah edilemeyecek yüksek sayıda ikramiyelerin benzer ilçelere çıktığını görüyorsunuz. Bunların soruşturulması lazım" diye konuşuldu.

"ÇELİŞLER NEDEN CANLI YAYINLANMIYOR?"

Milli Piyango tarafından yapılan çekilişlerin canlı yayınlanmamasını eleştiren Kart, "Çekilişleri niye canlı yayınlamıyorsunuz? diye sorduğumuzda 'TRT bizden canlı yayınlar için çok yüksek meblağlar istiyor' denildi. Konuyla ilgili bakanlığa sorduğumuzda hiçbir somut gerekçe gösterilmiyor' dedi.

Habertürk canlı yayınında soruları yanıtlayan Milli Piyango İdaresi Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Ben görev geldiğim 5-6 aydır bu konuların içindeyim. Bu konuda iddiası, belgesi olan kişi yargıya başvurmalıdır. Bir bilet aldıysanız, burada bir şüphe varsa, bunu da delillendirip savcılığa taşımıyorsanız Milli Piyango İdaresi'nin yapabileceği bir şey yok" dedi.

Uçar, "Kurum içi soruşturma yapılsın" çağrılarıyla ilgili olarak da "Milli Piyango İdaresi rutin olarak denetlenen biri kurumdur. Türkiye'nin en saygın, en itibarlı kuruluşlarından birisidir. 2019 yılbaşı çekilişinde 37 milyonun iştirak ettiği bir kuruluştan söz ediyoruz. Bir iddia ortaya atabilmeniz için yargı kararı alınmış bir belge olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"HABERTÜRK OLARAK SİZ CANLI YAYINLAYIN"

Çekilişlerin canlı yapılmamasıyla ilgili eleştirilere değinen Uçar, Milli Piyango'nun TRT nezdinde sürekli girişimleri olduğunu ancak bunun bir yayın politikası olduğunu dile getirdi. Uçar, "Habertürk olarak siz yayınlayacaksınız ben bunu değerlendirmeye sunabilirim. Yeter ki bu şüphe kalksın. Milli Piyango'nun web sitesinden de tüm çekilişler eşzamanlı olarak canlı olarak yayınlanmaktadır. Kanallar bunu kendi maddi imkanları çerçevesinde değerlendiriliyor. Tüm çekilişler İstanbul Beyoğlu'nda çekilişi yapıyoruz. Çekilişte heyet, noter yerini alıyor. Toplar miligramlık hassasiyetle tartılıyor. Ve çekilişler böyle gerçekleşiyor" diye konuştu.