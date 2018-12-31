Milli Piyango bileti alan milyonlarca kişi 70 milyon liralık büyük ikramiyenin hayalini kuruyor. Ancak birçok kişi ikramiyenin çıkmasının ardından parayı bilinçsiz harcayarak hem ellerindeki varlıklarını hem itibarlarını kaybediyor hem de psikolojileri bozulabiliyor.

İHA'nın haberine göre; Psikolog Oya Kaptan, insanların büyük ikramiyenin kendilerine çıkacağına çok inandığını söyledi. Büyük ikramiyenin bir kişiye çıkmasının çok zor bir ihtimal olduğunu ifade eden Kaptan, "Milyonlarca insan Milli Piyango oynuyor ve çok zor ihtimalle para kendilerine çıkabilir. İnsanlar kendileri inandıkları gibi çevrelerini de inandırmaya başlıyor. Hayal kurarak ‘bana para çıkarsa şöyle yapacağım, şunları alacağım’ gibi sözler söylüyor. Belirli bir zaman sonra insanın çevresindekiler de artık bu hayallere inanmaya başlıyor. Bütün ailecek, bu hayallere inanılıp beklentilere giriliyor” dedi.

“BİR ŞEYDE ALT YAPI YOKSA O HER ZAMAN İÇİN YIKILMAYA MAHKUMDUR"

Büyük ikramiyenin kişinin kendisine çıkmasının ardından insanların ne yapacağını bilmediğini de ifade eden Psikolog Kaptan, “Bunun örneklerini görüyoruz. Biz de çok rastlıyoruz. 'Para çıktı işinde çok başarılı oldu' gibi bir cümleyle karşılaşmadık. Maalesef hep bunun aksi durumuyla karşılaşıyoruz. Bir şeyde alt yapı yoksa o her zaman için yıkılmaya mahkumdur. Çok para demek çok başarı demek değildir. Bununda aslında en büyük örneği Milli Piyango” diye konuştu.

“DEPRESYON VE ÇÖKME SEBEBİ"

Büyük ikramiyenin bilinçsiz harcanmasının ardından insanların ellerinde var olan işlerini de kaybettiğini aktaran Psikolog Kaptan, “Kesinlikle çok büyük çöküntü yaşanıyor. Bir şeye sahip olmamakla bir şeye sahip olup onu elinden kaybetmek arasında çok büyük farklılıklar var. Hiç sahip olmadığı zaman kişi zaten uyum sağladığı hayatta yaşamaya devam ediyor. Diğer türlü standartlar bir anda çok yükseliyor, itibarda buna bağlı olarak çok yükseliyor. Ama daha sonra parayla birlikte kişinin hem itibarı hem de elindekiler kayboluyor. Bu çok büyük bir depresyon ve çöküş sebebi. Bu hikayeler maalesef bu şekilde karşımıza çıkıyor. Genellikle tükenmiş insanları görüyoruz bu hikayelerin sonunda” şeklinde konuştu.

“BU PARANIN ÇIKMASI ÇOK OLAĞANÜSTÜ BİR ŞEY"

İnsanların Milli Piyangoya kendilerini kaptırmamalarını da kaydeden Psikolog Kaptan, “Bu çok zor bir ihtimal. 80 milyonluk bir ülkedeyiz. Çok fazla kişi Milli Piyango satın alıyor, çok fazla kişi bu yarışmaya dahil oluyor. Sadece bir, iki kişiye çıkıyor. Bu paranın çıkması çok olağanüstü bir şey. İnsan kendini çok kaptırırsa işinde ve evinde verimsizlik yaşıyor. Kaygı bozuklukları ortaya çıkıyor. Boş vermişlik hali ortaya çıkıyor. Bunlarla uğraşmak ciddi bir psikolojik rahatsızlık sebebi” açıklamasında bulundu.