Piyade Uzman Çavuş Gökhan Dal, kazadan 2 saat önce çocuklarının fotoğrafını istemiş

“Sınava girip uzman çavuş oldu ve 4 ay önce görev için Van'a gitti. Orada dün elim bir kaza sonucu şehit düştü. Yakın zamanda ailesini de yanına götürmeyi planlıyordu ama nasip olmadı. En son 4 ay önce kadar sınava girmeden gelmişti ve o dönem görüşmüştük. Şehidimizin ikiz yavrusu var. 3 yıl önce evlendi. Şehidimiz, askerlik görevine başladığı günden itibaren vatan uğruna kahramanca görevini tüm Türk gençliği olarak yerine getirdi ve en sonunda elim bir trafik kazası sonucu şehit oldu.”